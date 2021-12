La Flèche Salle Coppélia La Flèche, Sarthe R.Wan Salle Coppélia La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Sarthe

R.Wan Salle Coppélia, 7 mai 2022, La Flèche. R.Wan

Salle Coppélia, le samedi 7 mai 2022 à 20:30

Vingt ans après la parution de Hawaii, l’album mythique du groupe Java, son chanteur R.Wan est enfin de retour. Ecriture au cordeau, humour nonchalant, flow limpide, R.Wan opère un retour aux sources tout en sonnant une charge conquérante. En 2015, R.Wan fonde avec Toma Feterman le groupe Soviet Suprem. Ensemble, ils portent la révolution du dance-floor, enflammant les scènes aux quatre coins de la planète sur des balkan-beat à la sauce militaro-punk. S’il compte d’innombrables trouvailles, ce nouvel album célèbre aussi les premières amours d’R.wan, ces « variations musette » autrefois posées sur l’accordéon de son acolyte Fixi, qui donne à nouveau la mesure de son talent sur deux titres. Voilà donc l’oeuvre d’un barde arrivé à maturité, en pleine possession de ses moyens, qui bouscule le conformisme ambiant, rayant avec enthousiasme la surface d’un monde trop lisse. Dans cette charge insolite, l’ironie et l’évasion sont les moteurs d’une grande révolte poétique.

Tarifs : Plein – 15€ / Réduit – 12€ / Adhérent – 9€ / Très réduit : 7€

La Gouache Salle Coppélia 72200 La Flèche La Flèche Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T21:45:00

Détails Catégories d’évènement: La Flèche, Sarthe Autres Lieu Salle Coppélia Adresse 72200 La Flèche Ville La Flèche lieuville Salle Coppélia La Flèche