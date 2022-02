R.Wan : La Gouache – Festival Handiclap Esplanade des Traceurs de coques Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

R.Wan : La Gouache – Festival Handiclap Esplanade des Traceurs de coques, 18 mars 2022, Nantes.

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non 20 € / 16 € réduitBilletterie : www.handiclap.fr/billetterie Sous chapiteau – Esplanade des Traceurs de coques – Parc des Chantiers Concert – en audiodescription. Vingt ans après la parution de « Hawaii », l’album mythique du groupe Java, son chanteur, le « parrain du rap musette », est enfin de retour. Ecriture au cordeau, humour nonchalant, flow limpide, R.Wan opére un retour aux sources tout en sonnant une charge conquérante. Résultat de la manoeuvre ? Un album luxuriant, organique, ouvert sur le monde mais bien enraciné dans le bitume. Le Javanais offre une satire implacable du monde contemporain. Voilà l’oeuvre d’un barde arrivé à maturité qui bouscule le conformisme ambiant, rayant avec enthousiasme la surface d’un monde trop lisse. Durée : 1h30 Dans le cadre du 35e Festival Handiclap (17 au 20 mars 2022) Esplanade des Traceurs de coques adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

