Ouverture 20h30 / Début 21h R.WAN

R.Wan, chanteur du groupe Java et co-leader de Soviet Suprem, revient avec un 5ème album solo, La Gouache !

Ecriture au cordeau, humour nonchalant, flow limpide, voilà l’œuvre d’un barde arrivé à maturité, en pleine possession de ses moyens, qui bouscule le conformisme ambiant, rayant avec enthousiasme la surface d’un monde trop lisse. Dans cette charge insolite, l’ironie et l’évasion sont les moteurs d’une grande révolte poétique. DEGIHEUGI ET FLO THE KID

Un beatmaker en recherche perpétuelle du sample idéal et un MC au groove sans appel : voilà la recette parfaite pour une collaboration réussie ! Degiheugi et Flo the kid ont fusionné leurs univers avec des remixs de leurs morceaux respectifs. Entre rythmes funky et lyrics profondes, le duo propose un live sur-vitaminé pour vous faire groover ! Réservation sur le site internet du Moulin de Brainans accueil@lemoulinjura.fr +33 3 84 37 50 40 https://www.moulindebrainans.com/evenement/r-wan-degiheugi-x-flo-the-kid/ Samedi 12 Mars 2022 à partir de 20h30

