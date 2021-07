Massy Opéra de Massy Essonne, Massy R O O M Opéra de Massy Massy Catégories d’évènement: Essonne

Massy

R O O M Opéra de Massy, 26 mars 2022-26 mars 2022, Massy. R O O M

du samedi 26 mars 2022 au dimanche 27 mars 2022 à Opéra de Massy

Acrobate, danseur, comédien, metteur en scène, chorégraphe, James Thierrée est un touche-à-tout débordant d’idées. Actuellement en création, il imagine pour R O O M une pièce au haut plafond et au plancher branlant, dans laquelle quatre danseurs-acrobates et sept musiciens tenteront de faire sonner les corps et les notes de musique.

Tarif unique 30 €

La compagnie du Hanneton / James Thierrée Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy Massy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T21:30:00;2022-03-27T16:00:00 2022-03-27T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Massy Étiquettes évènement : Autres Lieu Opéra de Massy Adresse 1 Place de France, 91300 Massy Ville Massy lieuville Opéra de Massy Massy