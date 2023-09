réveillon bal folk r du moulin derrière l’église, La Chapelle-de-Guinchay (71) réveillon bal folk r du moulin derrière l’église, La Chapelle-de-Guinchay (71), 31 décembre 2023, . réveillon bal folk Dimanche 31 décembre, 21h00 r du moulin derrière l’église, La Chapelle-de-Guinchay (71) r du moulin derrière l’église, La Chapelle-de-Guinchay (71) salle des fêtes du pressoir

r du moulin derrière l’église, 71570 La Chapelle-de-Guinchay, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T21:00:00+01:00 – 2024-01-01T01:00:00+01:00

2023-12-31T21:00:00+01:00 – 2024-01-01T01:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu r du moulin derrière l'église, La Chapelle-de-Guinchay (71) Adresse salle des fêtes du pressoir r du moulin derrière l'église, 71570 La Chapelle-de-Guinchay, France Age max 110 Lieu Ville r du moulin derrière l'église, La Chapelle-de-Guinchay (71) latitude longitude 46.210894;4.754035

r du moulin derrière l'église, La Chapelle-de-Guinchay (71) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//