R’ de Jeu, prêt de jeux et de jouets Sainte-Foy-la-Grande, 1 janvier 2021, Sainte-Foy-la-Grande.

R’ de Jeu, prêt de jeux et de jouets Maison de la Petite Enfance 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande

2021-01-01 – 2021-12-31 Maison de la Petite Enfance 16 rue Marceau

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

En attendant de pouvoir vous accueillir de nouveau pour du jeu sur place, la ludothèque R’ de Jeu vous propose un service de prêt sur réservation, pour que vous puissiez bénéficier des jeux et jouets proposés habituellement.

Vous pourrez alors réserver sur internet ainsi que par téléphone et retirer vos jeux et jouets les mercredis de 14h à 18h et les samedis de 9h à 13h.

+33 5 24 24 23 92

R’ de Jeu

Maison de la Petite Enfance 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande

dernière mise à jour : 2021-12-16 par