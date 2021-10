R de famille Zéro Déchet Zéro Gaspi Le Barp, 20 novembre 2021, Le Barp.

R de famille Zéro Déchet Zéro Gaspi 2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-21 18:00:00 Centre culturel du Bateau Lyre 88 avenue de Gascogne

Le Barp Gironde

10 EUR Samedi , activités en famille (ou individuellement) : Ateliers cuisine végétarienne, confection de produits naturels et céatifs ZD, Elise PORTES, docteur en chimie, explique, conseille et échangera sur les huiles essentielles et eaux florales, les différents modes de production, comment bien les utiliser .

Dimanche : Animations créatives en famille. Vide jouets.

Événement proposé par l’Association familiale AFL OUTILS

+33 5 56 88 74 01

AFL outils

dernière mise à jour : 2021-10-21 par