R. Burger – S. Saïdi – M. Haddab – Mademoiselle LE TRIANON, 17 novembre 2023, PARIS.

R. Burger – S. Saïdi – M. Haddab – Mademoiselle LE TRIANON. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 36.0 à 43.0 euros.

CARAMBA CULTURE LIVE (L-R-22-0218 / L-R-22-0216) présente RODOLPHE BURGER – SOFIANE SAIDI – MEHDI HADDABMADEMOISELLEAprès deux années de concerts en France, dont un passage explosif au New Morning à Paris en décembre 2022, et un concert exceptionnel au Mexique, Rodolphe Burger, Sofiane Saidi et Mehdi Haddab sont maintenant en route vers le Trianon, où ils présenteront le 17 novembre prochain leur album Mademoiselle sortant le 3 mars 2023, sur les pas de leur ami Rachid Taha. Un concert qui promet d’être mémorable.

Votre billet est ici

LE TRIANON PARIS 80, BLD ROCHECHOUART Paris

CARAMBA CULTURE LIVE (L-R-22-0218 / L-R-22-0216) présente

RODOLPHE BURGER – SOFIANE SAIDI – MEHDI HADDAB

MADEMOISELLE



Après deux années de concerts en France, dont un passage explosif au New Morning à Paris en décembre 2022, et un concert exceptionnel au Mexique, Rodolphe Burger, Sofiane Saidi et Mehdi Haddab sont maintenant en route vers le Trianon, où ils présenteront le 17 novembre prochain leur album Mademoiselle sortant le 3 mars 2023, sur les pas de leur ami Rachid Taha. Un concert qui promet d’être mémorable.

.36.0 EUR36.0.

Votre billet est ici