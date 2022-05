R-A-U-X-A, 21 juin 2022, .

R-A-U-X-A

2022-06-21 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-22

Aina Alegre

Barcelone / Paris



Épurée, tout en nuances, la création de la chorégraphe catalane s’inscrit dans une spirale sonore et gestuelle faite de pulsations et de frottements. Un solo sublimé par l’abstraction géométrique de l’espace ouvert et mystérieux qui embarque les spectateur.ice.s dans la traversée d’un paysage sensoriel et d’une architecture sonore.



Aina Alegre ne cesse de réinventer le corps comme sujet et matière (le corps-machine, le corps-travail, le corps mutant), de questionner les rituels et les représentations sociales. Si dans ses précédents spectacles elle martelait et frappait le sol, aujourd’hui elle marche sur les traces de ces gestes récurrents comme sur un lieu de mémoire. Dans R-A-U-X-A, elle compose une danse hybride par laquelle son corps, la lumière, l’environnement de couleurs et de matières et la musique électro-acoustique dialoguent pour édifier ensemble un paysage sensoriel, une architecture sonore. Une sorte de voyage rythmique intemporel où son corps entre en résonance avec l’espace et la musique, où les vibrations venues de l’intérieur émergent, affleurent, lancinantes, plongent dans les mémoires anciennes et collectives, quasi archaïques. Des variations et autant de textures qui hypnotisent jusqu’à provoquer d’étranges sensations, un magnétisme indéfinissable…



Création 2020

Conception, chorégraphie et interprétation : Aina Alegre

Musique live : Josep Tutusaus

Lumières : Jan Fedinger

Conception espace : James Brandily

Costumes : Andrea Otin

Conseil artistique et dramaturgique : Quim Bigas

Conseil sur le mouvement : Elsa Dumontel, Mathieu Burner



Durée 53’

Conseillé à partir de 12 ans

Dans R-A-U-X-A, Aina Alegre compose une danse hybride par laquelle son corps, la lumière, l’environnement de couleurs et de matières et la musique électro-acoustique dialoguent pour édifier ensemble un paysage sensoriel, une architecture sonore.

Aina Alegre

Barcelone / Paris



Épurée, tout en nuances, la création de la chorégraphe catalane s’inscrit dans une spirale sonore et gestuelle faite de pulsations et de frottements. Un solo sublimé par l’abstraction géométrique de l’espace ouvert et mystérieux qui embarque les spectateur.ice.s dans la traversée d’un paysage sensoriel et d’une architecture sonore.



Aina Alegre ne cesse de réinventer le corps comme sujet et matière (le corps-machine, le corps-travail, le corps mutant), de questionner les rituels et les représentations sociales. Si dans ses précédents spectacles elle martelait et frappait le sol, aujourd’hui elle marche sur les traces de ces gestes récurrents comme sur un lieu de mémoire. Dans R-A-U-X-A, elle compose une danse hybride par laquelle son corps, la lumière, l’environnement de couleurs et de matières et la musique électro-acoustique dialoguent pour édifier ensemble un paysage sensoriel, une architecture sonore. Une sorte de voyage rythmique intemporel où son corps entre en résonance avec l’espace et la musique, où les vibrations venues de l’intérieur émergent, affleurent, lancinantes, plongent dans les mémoires anciennes et collectives, quasi archaïques. Des variations et autant de textures qui hypnotisent jusqu’à provoquer d’étranges sensations, un magnétisme indéfinissable…



Création 2020

Conception, chorégraphie et interprétation : Aina Alegre

Musique live : Josep Tutusaus

Lumières : Jan Fedinger

Conception espace : James Brandily

Costumes : Andrea Otin

Conseil artistique et dramaturgique : Quim Bigas

Conseil sur le mouvement : Elsa Dumontel, Mathieu Burner



Durée 53’

Conseillé à partir de 12 ans

dernière mise à jour : 2022-05-05 par