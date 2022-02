R.A The Rugged Man Le Molotov, 2 avril 2022, Marseille.

R.A The Rugged Man

Le Molotov, le samedi 2 avril à 20:30

R.A. The Rugged Man est l’une des figures les plus fascinantes de l’histoire du hip-hop. Sa carrière s’étend sur des décennies et défie les récits simples. The Rugged Man a été une star montante, un paria de l’industrie banni et oublié, un héros culte underground, une réussite indépendante et un maître influent de la forme d’art. Il est capable d’anéantir les rappeurs avec des rimes de combat féroces, de créer des chansons personnelles sincères auxquelles les fans peuvent s’identifier, d’offenser les auditeurs sensibles avec une vulgarité choquante, de défier les politiciens et les entreprises corrompus, de peindre des images avec des récits captivants et de délivrer des flows époustouflants qui prouvent que ses compétences lyriques sont inégalées. Il a également travaillé avec un nombre impressionnant d’artistes parmi les plus respectés du hip-hop, dont des légendes comme The Notorious B.I.G., Wu-Tang, Tech N9ne, Rakim, Mobb Deep, Talib Kweli, Kool G Rap, Public Enemy, Brother Ali et bien d’autres. Et alors que d’autres luttent pour garder un pied dans le paysage du rap en constante évolution, R.A. The Rugged Man est l’artiste rare qui est devenu plus pertinent avec le temps, avec chaque nouvel album plus convaincant que le précédent. Originaire du comté de Suffolk à Long Island, R.A. a été élevé par son père, un vétéran du Vietnam dont l’exposition à l’agent orange a laissé deux des frères et sœurs de R.A. gravement handicapés. Après avoir acquis la réputation d’être l’un des MCs non signés les plus talentueux de la scène, il a déclenché une guerre d’enchères entre plusieurs grands labels. R.A. a finalement signé chez Jive Records, mais son franc-parler et son comportement irresponsable ont mis fin à l’accord et l’ont fait bannir des salles, des labels et des studios d’enregistrement. The Rugged Man est réapparu à la fin des années 90, pionnier du rap indépendant en pressant ses propres 45 tours et en contribuant aux compilations du célèbre label Rawkus Records. Il a obtenu son premier disque d’or pour son travail sur l’album WWE Aggression, et sa musique a été reprise dans le jeu vidéo à succès Tony Hawk’s Underground, qui s’est vendu à des millions d’exemplaires. R.A. a ensuite sorti son album indépendant Die, Rugged Man, Die, ainsi que la compilation Legendary Classics, saluée par la critique. Cette dernière comprend des collaborations marquantes et de nombreux titres qui ont alimenté son ascension, notamment la chanson “Uncommon Valor” de Jedi Mind Tricks, sur laquelle The Rugged Man prononce ce qui est largement reconnu comme l’un des plus grands couplets de l’histoire du rap. Lorsque son dernier album, Legends Never Die, a atteint la première place du Billboard HeatseekersChart, R.A. était déjà une icône du hip-hop indépendant, jouant à guichets fermés dans le monde entier et s’attirant de nombreux éloges pour sa contribution indéniable à la culture. The Rugged Man est de retour avec All My Heroes Are Dead, un tout nouvel album qui constitue son meilleur travail à ce jour. “Tant de grands noms sont partis, et les légendes qui s’en sont sorties vivantes sont laissées pour mortes, comme un terrain vague de l’âge d’or”, déclare R.A. “La société a laissé nos héros et leur culture pour morts. Nous devons les sortir de leur tombe et les gifler avec ce que nous considérons comme de la grandeur, et les ramener avec une vengeance furieuse”. Alors que Legends Never Diew est dédié à la mémoire de son père, All My Heroes Are Dead est le premier album de R.A. depuis qu’il est devenu lui-même père de deux enfants. Et quand je ne serai plus là, mes enfants possèderont mon catalogue, alors je ne pourrai leur offrir que le meilleur de mon travail”. La musique couvre tout le spectre des émotions et transcende les clichés du hip-hop : “Je ne voulais pas faire un album où je me contenterais de détruire les rappeurs et de rapper mieux que tout le monde, c’est facile pour moi”, explique le Rugged Man. “Il y a beaucoup d’ambiances et d’endroits différents dans mes albums, et il y a beaucoup plus de narration sur cet album. J’aime amener les auditeurs dans des mondes différents avec des descriptions vivantes. Prévu pour le printemps 2020, All My Heroes Are Deadest une déclaration puissante d’un artiste inoubliable. “Mon héritage est sur ces disques,” dit R.A. “On se souviendra de moi pour le travail que je fais, et j’en suis fier.” Clips : [https://youtu.be/55ot7z36EpY](https://youtu.be/55ot7z36EpY) [https://youtu.be/qLuJSzs-3lE](https://youtu.be/qLuJSzs-3lE)

