Bébés lecteurs R.A.M Cambremer, 9 décembre 2023, Cambremer.

Cambremer,Calvados

La bibliothèque reprend l’activité « Bébés lecteurs » dans les locaux du Relais Petite Enfance (anciennement RAM).

Le deuxième samedi du mois, de 9h30 à 12h, du mois d’octobre au mois de juin, Thérèse accueille les petits de 0 à 3 ans.

Ils pourront jouer ensemble, les parents pourront papoter et bien sûr des livres seront disponibles en quantité pour le plus grand plaisir des petites oreilles.

Téléphone : 02 31 31 13 76

Email : plaisirdelire-cambremer@laposte.net

Adresse

R.A.M

Relais d’assistantes maternelles

Rue de Verdun, Cambremer.

2023-12-09 09:30:00 fin : 2023-12-09 12:00:00. .

R.A.M Rue de Verdun

Cambremer 14340 Calvados Normandie



The library resumes the activity « Bébés lecteurs » in the premises of the Relais Petite Enfance (formerly RAM).

The second Saturday of the month, from 9:30 am to 12 pm, from October to June, Thérèse welcomes the little ones from 0 to 3 years old.

They will be able to play together, parents will be able to chat and of course, books will be available in quantity for the pleasure of little ears.

Phone : 02 31 31 13 76

Email : plaisirdelire-cambremer@laposte.net

Address

R.A.M

Relais d’assistantes maternelles

Rue de Verdun, Cambremer

La biblioteca reanuda la actividad « Bébés lecteurs » en los locales del Relais Petite Enfance (antiguo RAM).

De octubre a junio, el segundo sábado de cada mes, de 9.30 a 12.00 h, Thérèse recibe a los niños de 0 a 3 años.

Podrán jugar juntos, los padres podrán charlar y, por supuesto, habrá muchos libros disponibles para el placer de los pequeños oídos.

Teléfono: 02 31 31 13 76

Correo electrónico: plaisirdelire-cambremer@laposte.net

Dirección

R.A.M

Relais d’assistantes maternelles

Rue de Verdun, Cambremer

Die Bibliothek übernimmt die Aktivität « Baby-Leser » in den Räumlichkeiten des Relais Petite Enfance (ehemals RAM).

Von Oktober bis Juni empfängt Thérèse am zweiten Samstag des Monats von 9:30 bis 12:00 Uhr die Kleinen von 0 bis 3 Jahren.

Sie können gemeinsam spielen, die Eltern können plaudern und natürlich stehen reichlich Bücher zur Verfügung, um die kleinen Ohren zu erfreuen.

Telefon: 02 31 31 13 76

E-Mail: plaisirdelire-cambremer@laposte.net

Adresse

R.A.M

Relais d’assistantes maternelles (Relais für Kindergärtnerinnen)

Rue de Verdun, Cambremer

