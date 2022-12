Qu’y-a-t-il de pire qu’une femme ? Bibliothèque Saint-Simon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Qu’y-a-t-il de pire qu’une femme ? Bibliothèque Saint-Simon, 9 mars 2023, Paris. Le jeudi 09 mars 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit auprès des bibliothécaires Une lecture théâtralisée d’Une chambre à soi de Virginia Woolf « Il y a des chances pour qu’ici la fiction contienne plus de vérité que la simple réalité. » Virginia Woolf Texte pilier de l’engagement féministe, Une chambre à soi reste une oeuvre phare qui éclaire le chemin parcouru depuis les débuts des luttes pour l’égalité des droits. Alors même qu’il y a eu Mai 68 et la libération sexuelle, la loi Veil, Virginie Despentes, Meetoo … ce que Virginia Woolf dénonce au niveau des diktats et des injonctions sociales qui sont données aux femmes est plus que jamais d’actualité. A partir de la conférence que Woolf avait écrite pour les étudiantes de Cambridge et qui fut publiée ensuite sous le titre « Une chambre à soi », les deux comédiennes Chiara Zerlini et Christelle Larra inventent une forme théâtrale. Bibliothèque Saint-Simon 116 rue de Grenelle (Mairie du 7e arrondissement, porte D dans la cour) 75007 Paris Contact : 0153587640 bibliotheque.saint-simon@paris.fr

