QU’ON VIVE & MA PLACE À TABLE Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Catégories d’évènement: Finistre

Le Relecq-Kerhuon

QU’ON VIVE & MA PLACE À TABLE Le Relecq-Kerhuon, 12 novembre 2022, Le Relecq-Kerhuon. QU’ON VIVE & MA PLACE À TABLE

La Gare Rue Raymond Quentel Le Relecq-Kerhuon Finistre Rue Raymond Quentel La Gare

2022-11-12 – 2022-11-13

Rue Raymond Quentel La Gare

Le Relecq-Kerhuon

Finistre POUSSEZ LA PORTE ET PRENEZ PLACE, NOUS DRESSONS LA TABLE À LA GARE

DEUX SPECTACLES POUR PARLER DE LA FAMILLE. LES FRÈRES PABLOF

THÉÂTRE D’OBJETS DOCUMENTAIRE ET RÉCIT DE CUISINE Embarquez avec nous pour une proposition atypique durant laquelle vous vivrez deux spectacles autour des liens qui font les familles, celles que l’on rêve et celles que l’on se crée. Une galerie de portraits intimes à découvrir… à la sauce Pablof. D’abord dans la salle d’attente d’une gare, puis dans l’intimité d’une salle à manger, les artistes dresseront le portrait de personnes pour qui « faire famille » ne signifie pas la même chose. Entre les deux spectacles, vous serez invités à visiter l’exposition Less is more, de Mona Luison, accueillie par l’association Ultra à La Gare. À l’issue des représentations, les frères Pablof vous invitent à un temps convivial et gourmand. Merci à vous d’apporter aussi un petit quelque chose à partager autour de la table commune. Ecriture et jeu : Raoul Pourcelle et Stéphane Rouxel Trois représentations sont proposées tout au long du week-end :

– Samedi 12 novembre – A 18h30

– Dimanche 13 novembre – A 11h et 15h30 Tout public, dès 8 ans

Durée : 2h

Tarifs : 5 et 8 euros

A La Gare du Relecq-Kerhuon

Jauge limitée – Réservation recommandée culture@mairie-relecq-kerhuon.fr +33 2 98 28 61 31 https://www.lerelecqkerhuon.bzh/agenda/quon-vive-ma-place-a-table/ Rue Raymond Quentel La Gare Le Relecq-Kerhuon

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Le Relecq-Kerhuon Autres Lieu Le Relecq-Kerhuon Adresse Le Relecq-Kerhuon Finistre Rue Raymond Quentel La Gare Ville Le Relecq-Kerhuon lieuville Rue Raymond Quentel La Gare Le Relecq-Kerhuon Departement Finistre

Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-relecq-kerhuon/

QU’ON VIVE & MA PLACE À TABLE Le Relecq-Kerhuon 2022-11-12 was last modified: by QU’ON VIVE & MA PLACE À TABLE Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon 12 novembre 2022 Finistre La Gare Rue Raymond Quentel Le Relecq-Kerhuon Finistre Le Relecq-Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon Finistre