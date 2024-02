QU’ON EN FINISSE CONCERT D’ADIEU QU ON EN FINISSE CONCERT D ADIEU Essaion de Paris Paris, samedi 20 avril 2024.

Si tout devait s’arrêter, qu’est-ce qu’on aurait envie de chanter, juste pour le plaisir, avant le dernier salut ?Après Les Swinging Poules , L’Envers du décor , Le crime de l’orpheline … Florence Andrieu et Flannan Obé ont décidé d’arrêter les frais. Autant partir en pleine gloire, si modeste soit-elle !Accompagnés de leur complice, Philippe Brocard, ils sont allés chercher du côté de Diane Dufresne, Marie-Paule Belle, Gilbert Bécaud, mais aussi, Sondheim, Bernstein et quelques autres encore… Puisqu’ils n’ont plus rien, ni à perdre, ni à prouver, un seul mot d’ordre : se faire plaisir… et tant mieux si ça fait aussi plaisir au public, au passage !Auteurs : Florence Andrieu et Flannan Obé Mise en scène : Florence Andrieu et Flannan ObéDistribution : Florence Andrieu, Flannan Obé, Philippe Brocard (au piano)Durée : 80 mnExtraits de Presse : Il est difficile de bouder son plaisir devant cette joute, qui n’est jamais meilleure que lorsque les protagonistes se mettent à improviser. Spectacle intimiste, joliment troussé, des adieux forts plaisants, donc, mais qui menacent de ne jamais en finir d’en finir ! Regard en coulisse

Tarif : 17.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-04-20 à 21:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75