Quoi faire pour Halloween 2024 et les Vacances avec les Enfants sur Marseille & Alentours Bouches-du-Rhône Marseille, samedi 19 octobre 2024.

Programme des festivités et activités prévus pour les Grandes Vacances de la Toussaint et Halloween sur les Bouches du Rhône

[**Sorties pour Halloween 2024 et activités à faire avec les enfants**](https://the-place-to-be.fr/evenement/halloween-2021-pour-les-enfants-sur-marseille-et-alentours/) pendant les vacances de la Toussaint sur Marseille et les Bouches du Rhône

Du 19 octobre 2024 au 03 novembre 2024

[Quoi faire avec les enfants pendant les vacances de la toussaint et pour Halloween 2024 sur Marseille](https://the-place-to-be.fr/evenement/halloween-2021-pour-les-enfants-sur-marseille-et-alentours/), Aix-en-Provence, Cassis, Aubagne, Gréasque, Salon-de-Provence…

Entre ateliers sur le thème d’halloween, parc de loisirs et d’attractions, collecte de bonbons, défilés de déguisement et costume, espace game, cirque, festival, pièce de théâtre, c’est près de 25 événements prévus pour cet automne

