du samedi 18 décembre au samedi 1 janvier 2022 à Bouches-du-Rhône

**Quelle sortie en famille pour les vacances de Noël ?** ——————————————————– Cette année, les vacances de Noël ont lieu du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022. Sorties de Noël : **quoi faire avec nos kids ?** La période de Noël est une occasion de sortir, voici quelques idées d’activités et de nombreuses sorties de loisirs sur Marseille et dans les Bouches du Rhône à partager avec vos enfants, vos adolescents, en famille ou entre amis. Activités ludiques, visites, spectacles, loisirs indoor ou outdoor. [Découvrez le programme ICI](https://the-place-to-be.fr/evenement/top-des-idees-dactivites-sorties-avec-les-enfants-adolescents-pour-les-vacances-de-noel/)

8€

2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T22:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T22:00:00;2021-12-20T10:00:00 2021-12-20T22:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T22:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T22:00:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T22:00:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T22:00:00;2021-12-25T10:00:00 2021-12-25T22:00:00;2021-12-26T10:00:00 2021-12-26T22:00:00;2021-12-27T10:00:00 2021-12-27T22:00:00;2021-12-28T10:00:00 2021-12-28T22:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T22:00:00;2021-12-30T10:00:00 2021-12-30T22:00:00;2021-12-31T10:00:00 2021-12-31T22:00:00;2022-01-01T10:00:00 2022-01-01T22:00:00

