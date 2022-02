Quoi de neuf, Mr. Sax ? Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Le Grand Sud, le dimanche 20 mars à 17:00

L’Orchestre d’Harmonie de Lille-Fives rend hommage à Hervé Brisse, orchestre qu’il a dirigé pendant plus de 10 ans. Lors de ce moment, l’Ohlf invite des solistes qui ont eu le plaisir de partager la scène avec Hervé Brisse. Vous entendrez Yves Bauer, trombone basse de l’Orchestre National de Lille, Cédric Dreger, trompette solo de l’Orchestre National de Lille ainsi qu’un quintette de cuivre composé de musiciens de l’Orchestre National de Lille. Vous y retrouverez également les classes de cuivres du conservatoire de Roubaix où Hervé était le professeur de tuba. Tout cela autour d’une programmation riche et variée, jalonnée de pièces originales pour orchestre d’harmonie et de créations. >>> Réservation et passe vaccinal indispensables

Gratuit

Un concert-hommage à Hervé Brisse Le Grand Sud 50 Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille Lille-Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T17:00:00 2022-03-20T19:00:00

