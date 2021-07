Metz Musée de la Cour d'Or Metz, Moselle « Quoi de neuf docteur ? Cosmétiques et médecine de l’Antiquité au Moyen Âge » Musée de la Cour d’Or Metz Catégories d’évènement: Metz

### Vous découvrirez comment on se paraît et soignait voici plusieurs siècles et comment la médecine et la pharmacie ont progressé pour devenir les sciences que l’on connaît. Alors, prêts pour ce petit voyage dans le temps ?

Gratuit. Sur inscription. Durée de la visite : 1h. Type de visite : visite adultes.

Musée de la Cour d'Or 2 rue du Haut Poirier, 57000 Metz Metz Moselle

2021-09-19T11:15:00 2021-09-19T12:15:00

