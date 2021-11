Remiremont Remiremont 88200, Remiremont QUOI DE NEUF AUX ARCHIVES ? : ZOOM SUR LES DONS, DÉPÔTS, ACQUISITIONS QUI ENRICHISSENT NOTRE PATRIMOINE Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: 88200

Remiremont 88200 Remiremont Exposition « Quoi de neuf aux Archives ? : Zoom sur les dons, dépôts, acquisitions qui enrichissent notre patrimoine »

Présentation : Depuis 10 ans la Ville de Remiremont a enrichi son patrimoine de nombreux dons, dépôts, acquisitions. Loin d’être figées, nos collections d’archives sont vivantes, grandissent grâce à des particuliers, à des associations œuvrant pour la mémoire collective. Venez découvrir de précieuses archives racontant d’étonnantes histoires datant du 17e siècle à nos jours : affiches, cartes postales, précieux livres et manuscrits, photographies, publicités, lettres et autographes de célébrités…

Dates et horaires :

du 26 octobre au 16 décembre, du 4 janvier au 3 février

Visite libre tous les mardi, mercredi et jeudi, de 13h30 à 17h30

Visite guidée sur rendez-vous

Visite possible pour les groupes en dehors de ces horaires, sur rendez-vous.

Accessible aux personnes à mobilité réduite. +33 3 29 62 59 04 https://www.remiremont.fr/culture/archives-municipales/ Ville de Remiremont

