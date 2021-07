Remiremont Archives municipales Remiremont, Vosges Quoi de neuf aux Archives ? : Zoom sur les dons, dépôts, acquisitions qui enrichissent notre patrimoine Archives municipales Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Archives municipales, le dimanche 19 septembre à 13:45

### Entre visite guidée et exposition, venez découvrir les Archives municipales, lieu indispensable pour qui veut découvrir ou approfondir l’histoire de la Ville de Remiremont. Programme : * **13h45-14h30 :** Visite guidée des Archives municipales et de ses réserves : découvrez des trésors ! * **14h30-18h :** Exposition « Quoi de neuf aux Archives ? : Zoom sur les dons, dépôts, acquisitions qui enrichissent notre patrimoine »

Gratuit. Entrée libre. Visites guidées de 13h45 à 14h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T13:45:00 2021-09-19T18:00:00

