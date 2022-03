QUOI DE MEUF ? LA BRASSERIE QUOTIDIENNE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

C’est l’évènement de la journée des femmes ! Déjeuner à la Brasserie Quotidienne dans une ambiance rythmée ça vous dit ??

Alors rendez-vous ce mardi 08 mars 2022 dès midi ! Au programme : Nos formules à partir de 10€40, la carte et des plats healthy seront au RDV Une ambiance musicale avec Djette La Frange au micro pour un mix U-N-I-Q-U-E Du fun, du food & drinks et … des surprises ! Il n’y aura pas de place pour tout le monde alors pensez à réserver votre table au plus vite 04 67 64 06 64 Quoi de meuf ??

