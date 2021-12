Marigny-Marmande Salle Polyvalente de Marigny-Marmande Indre-et-Loire, Marigny-Marmande Quizz: trouver l’auteur de cette citation sur l’amour Salle Polyvalente de Marigny-Marmande Marigny-Marmande Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Marigny-Marmande

Quizz: trouver l’auteur de cette citation sur l’amour Salle Polyvalente de Marigny-Marmande, 22 janvier 2022, Marigny-Marmande. Quizz: trouver l’auteur de cette citation sur l’amour

Salle Polyvalente de Marigny-Marmande, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30 nombre limité de places

Soirée Contes avec les conteurs de l’Association Caus’ette suivis d’une Collation hivernale Salle Polyvalente de Marigny-Marmande 1 route de Noiré 37120 Marigny-Marmande Marigny-Marmande Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Marigny-Marmande Autres Lieu Salle Polyvalente de Marigny-Marmande Adresse 1 route de Noiré 37120 Marigny-Marmande Ville Marigny-Marmande lieuville Salle Polyvalente de Marigny-Marmande Marigny-Marmande