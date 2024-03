Quizz sur les religions au Centre anim ken saro wiwa Centre anim ken saro wiwa Paris, mercredi 27 mars 2024.

Le mercredi 27 mars 2024

de 15h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Le mercredi 27 mars à 15h, le Centre anim ken saro wiwa propose un Quizz sur les religions avec l’Association Coexister.

Rencontre

et jeux animés par l’association Coexister pour parler de religion, de

laïcité, de vivre-ensemble, et questionner nos préjugés : « La diversité

existe, elle est une chance, et est même nécessaire pour créer du lien

social ».

14-25 ans

Centre anim ken saro wiwa 63, rue de buzenval 75020

Contact :

AdobeStock Quizz