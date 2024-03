Quizz room kids Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, lundi 8 avril 2024.

Quizz room kids Bim Bam Buzz ! Un jeu de quizz où votre enfant peut « Buzzer » comme à la télé ! Lundi 8 avril, 15h00 Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Tarifs : adhérent 17 € / non adhérent 20,40 € (Sur inscription, 8-12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T15:00:00+02:00 – 2024-04-08T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-08T15:00:00+02:00 – 2024-04-08T17:30:00+02:00

Quizz Room Kids

Bim Bam Buzz ! Un jeu de quizz où votre enfant peut « Buzzer » comme à la télé ! Des questions adaptées, des fous rires, des cris de joie, des soupirs…Tout y est pour donner à l’enfant la sensation des plateaux télé. Transport en Mini Bus jusqu’au Centre Commercial Saint Quentin en Yvelines.

Rendez-vous le lundi 8 avril à 15h20 au Centre Alfred-de-Vigny retour prévu à 17h15.

Tarifs : adhérent 17 € / non adhérent 20,40 €

(Sur inscription, 8-12 ans)

Renseignements et réservation :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 24 avenue du Lycée78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.chezalfred.info »}, {« type »: « email », « value »: « alfredevigny@chezalfred.info »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130436585 »}] [{« link »: « mailto:alfreddevigny@chezalfred.info »}, {« link »: « http://www.chezalfred.info »}]

quizz enfant