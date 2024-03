Quizz potager et autres jeux Village des marques Honfleur, mercredi 19 juin 2024.

Quizz potager et autres jeux Village des marques Honfleur Calvados

Le jardin est un lieu de partage, d’apprentissage et aussi de détente. Profitons d’un moment ludique pour apprendre ce qui se cache derrière nos fruits et légumes préférés !

Depuis sa création, l’environnement et l’écologie sont au coeur des préoccupations l’Honfleur Normandy Outlet. Après l’aménagement de ruches en juin 2020, le centre

continue ainsi de s’inscrire dans une démarche environnementale engagée, avec l’installation de ces nouveaux jardins participatifs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19 14:30:00

fin : 2024-06-19 16:30:00

Avenue de Normandie

Honfleur 14600 Calvados Normandie information@hounfleuroutlet.com

L’événement Quizz potager et autres jeux Village des marques Honfleur a été mis à jour le 2024-03-26 par OT Honfleur-Beuzeville