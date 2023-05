Quizz : On s’amuse & on apprend avec les Jeux Olympiques Bibliothèque Germaine Tillion Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Quizz : On s’amuse & on apprend avec les Jeux Olympiques Bibliothèque Germaine Tillion, 24 mai 2023, Paris. Le mercredi 24 mai 2023

de 15h00 à 16h30

.Public enfants adolescents. A partir de 8 ans. gratuit

Tu as entre 8 et 12 ans ? Viens tester tes connaissances sur les Jeux Olympiques et Paralympiques… …les disciplines, les femmes

aux Jeux, les héros des Jeux, les Jeux miroirs du monde, les « incroyables »… Le quizz sera animé par Jean-Michel Billioud. Journaliste, historien & écrivain, il est notamment l’auteur de plusieurs livres sur le sujet, parmi lesquels Sports ; 40 champions olympiques aux éditions Gallimard-jeunesse – collection Bam !. Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris Contact : 0171189737 bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr https://www.facebook.com/people/Biblioth%C3%A8que-Germaine-Tillion/100064535118954/ https://www.facebook.com/people/Biblioth%C3%A8que-Germaine-Tillion/100064535118954/

© Jean-Michel Billioud Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Germaine Tillion Adresse 6 rue du Commandant Schlœsing Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Bibliothèque Germaine Tillion Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Quizz : On s’amuse & on apprend avec les Jeux Olympiques Bibliothèque Germaine Tillion 2023-05-24 was last modified: by Quizz : On s’amuse & on apprend avec les Jeux Olympiques Bibliothèque Germaine Tillion Bibliothèque Germaine Tillion 24 mai 2023 Bibliothèque Germaine Tillion Paris,Paris

Paris Paris