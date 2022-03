Quizz Musical – Ze Big Blind Test Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Quizz Musical – Ze Big Blind Test Die, 2 avril 2022, Die. Quizz Musical – Ze Big Blind Test Médiathèque Départementale Diois-Vercors 2, avenue de la Division du Texas Die

2022-04-02 – 2022-04-02 Médiathèque Départementale Diois-Vercors 2, avenue de la Division du Texas

Die Drôme Venez toutes générations confondues vous affronter en équipe et être les plus doués pour reconnaître les morceaux diffusés ! Un quizz musical animé, pour tous, avec des buzzers, du suspense, des surprises, et surtout de la bonne humeur ! mddv-die@ladrome.fr +33 4 75 22 22 32 https://mediatheque.ladrome.fr/die/ Médiathèque Départementale Diois-Vercors 2, avenue de la Division du Texas Die

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

