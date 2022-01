Quizz musical : L’amour en chanson Bibliothèque François Villon, 12 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 12 février 2022

de 16h00 à 18h00

gratuit

Retrouvez le titre de chansons à partir des paroles déclamées par vos bibliothécaires… Attention aux pièges, et préparez-vous à quelques pépites et anecdotes savoureuses !

L’Amour, cette loi d’attraction qui nous enchante, a inspiré des milliers de poètes et de musiciens. On ne compte plus les chansons qui en parlent. Nous en avons sélectionné quelques-unes, dont nous vous lirons les textes et auxquels nous ajouterons éventuellement quelques indices.Saurez-vous reconnaître ces pépites sentimentales ?

Tout public sur inscription.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette Paris 75010

