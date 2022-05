Quizz musical et karakoé Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Quizz musical et karakoé Luxeuil-les-Bains, 26 mai 2022, Luxeuil-les-Bains. Quizz musical et karakoé Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

2022-05-26 – 2022-05-26 Rue de Grammont Espace Frichet

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône EUR 0 0 Après-midi quizz musical et karaoké, animé par Adeline, venez chanter vos titres préférés dans une bonne ambiance de 14h30 à 17h30, à l’Espace Frichet, gratuit. Après-midi quizz musical et karaoké, animé par Adeline, venez chanter vos titres préférés dans une bonne ambiance de 14h30 à 17h30, à l’Espace Frichet, gratuit. Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Luxeuil-les-Bains Adresse Rue de Grammont Espace Frichet Ville Luxeuil-les-Bains lieuville Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Departement Haute-Saône

Quizz musical et karakoé Luxeuil-les-Bains 2022-05-26 was last modified: by Quizz musical et karakoé Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 26 mai 2022 Haute-Saône Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône