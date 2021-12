Béthisy-Saint-Pierre Bibliothèque municipale de Béthisy-Saint-Pierre Béthisy-Saint-Pierre, Oise Quizz musical Bibliothèque municipale de Béthisy-Saint-Pierre Béthisy-Saint-Pierre Catégories d’évènement: Béthisy-Saint-Pierre

Oise

Quizz musical Bibliothèque municipale de Béthisy-Saint-Pierre, 22 janvier 2022, Béthisy-Saint-Pierre. Quizz musical

Bibliothèque municipale de Béthisy-Saint-Pierre, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30 Ce soir nous irons chanter ! Bibliothèque municipale de Béthisy-Saint-Pierre Rue Jean Jaures 60320 Béthisy-Saint-Pierre Béthisy-Saint-Pierre Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Béthisy-Saint-Pierre, Oise Autres Lieu Bibliothèque municipale de Béthisy-Saint-Pierre Adresse Rue Jean Jaures 60320 Béthisy-Saint-Pierre Ville Béthisy-Saint-Pierre lieuville Bibliothèque municipale de Béthisy-Saint-Pierre Béthisy-Saint-Pierre