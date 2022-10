Quizz – Mois de l’imaginaire Bibliothèque Assia Djebar Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Quizz – Mois de l’imaginaire Bibliothèque Assia Djebar, 22 octobre 2022, Paris. Le samedi 22 octobre 2022

de 18h00 à 19h30

. gratuit

Le Grand Clash : samedi 22 octobre à 18h, pour tous Les bibliothèques Assia Djebar et Louise Michel vous propose une grande soirée quizz à l’occasion du mois de l’imaginaire. Venez affronter les lecteurs de Louise Michel lors d’un quizz SF, Fantastique et Fantasy pour tenter de gagner le titre tant convoité… d’Impératrice du sud 20ème ! Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 01 84 82 19 50 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

Bibliothèque Assia Djebar le-grand-clash

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Assia Djebar Adresse 1 rue Reynaldo Hahn Ville Paris lieuville Bibliothèque Assia Djebar Paris Departement Paris

Bibliothèque Assia Djebar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Quizz – Mois de l’imaginaire Bibliothèque Assia Djebar 2022-10-22 was last modified: by Quizz – Mois de l’imaginaire Bibliothèque Assia Djebar Bibliothèque Assia Djebar 22 octobre 2022 Bibliothèque Assia Djebar Paris Paris

Paris Paris