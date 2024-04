Quizz Louin, vendredi 26 avril 2024.

Quizz Louin Deux-Sèvres

Chaque dernier vendredi du mois, l’association la Ruche Louinaise propose une soirée quizz. Rendez-vous à 19 h.

Des équipes mixtes (français/anglais) de 4 ou 5 participants, des questions posées en anglais et en français. Pour ceux qui ne le saurait pas, c’est l’équipe gagnante qui prépare le quiz qui aura lieu 2 mois plus tard. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer, on adore nos soirées Quiz ! Laissez-vous tenter. Renseignements & réservations 06 25 61 48 80 / 05 49 63 97 23. .

Louin 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

