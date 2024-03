Quizz Le monde du Vin Geaune, jeudi 28 mars 2024.

Quizz Le monde du Vin Geaune Landes

Oenophiles ou amateurs de jeux, venez tester vos connaissances sur le monde de la vigne et du vin. Convivialité et bonne humeur garanties ! Sur réservation.

Oenophiles ou amateurs de jeux, venez tester vos connaissances sur le monde de la vigne et du vin. Convivialité et bonne humeur garanties ! Sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 18:30:00

fin : 2024-03-28

Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Quizz Le monde du Vin Geaune a été mis à jour le 2024-03-06 par Landes Chalosse