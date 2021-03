La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise La Plagne-Tarentaise, Savoie Quizz La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Quizz, 11 mars 2021-11 mars 2021, La Plagne Tarentaise. Quizz 2021-03-11 – 2021-03-11

Venez tester votre culture générale lors de ce quizz thématique (montagne, cinéma, musique …) de nombreux cadeaux sont à remporter alors venez tenter votre chance !

