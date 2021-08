Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Savoie, Villarodin-Bourget Quizz interactif sur l’astronomie Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Catégories d’évènement: Savoie

Villarodin-Bourget

Quizz interactif sur l’astronomie Villarodin-Bourget, 12 août 2021, Villarodin-Bourget. Quizz interactif sur l’astronomie 2021-08-12 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-12 12:00:00 12:00:00

Villarodin-Bourget Savoie Villarodin-Bourget Venez participer à un interactif vous faisant découvrir différents aspects de l’astronomie (système Solaire, objets du ciel, constellations). +33 4 79 05 99 16 dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Villarodin-Bourget Autres Lieu Villarodin-Bourget Adresse Ville Villarodin-Bourget lieuville 45.20111#6.6965