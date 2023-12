Quizz Images bilingue français/LSF pour découvrir les oeuvres du Musée du Luxembourg Bibliothèque André Malraux Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Quizz Images bilingue français/LSF pour découvrir les oeuvres du Musée du Luxembourg Bibliothèque André Malraux Paris, 9 décembre 2023 15:00, Paris. Le samedi 09 décembre 2023

de 15h00 à 17h30

.Tout public. A partir de 12 ans. gratuit Tout public à partir de 12 ans. Le Quizz LSF est inclusif et ouvert à tous. Quizz Images signé à la découverte des oeuvres majeures du Musée du Luxembourg. Evénement inclusif ouvert à tous les publics à partir de 12 ans. La bibliothèque André Malraux programme un jeu quizz inclusif d’images sur des œuvres du Musée du Luxembourg. Le quizz sera rythmé par des extraits vidéo, des films sur l’impressionnisme et des scènes tournées au début du siècle devant le musée du Luxembourg ou dans le 6ème arrondissement. Jeu de devinettes à partir des couleurs, des techniques propres à un courant artistique : vous serez soumis à une reconnaissance des décors et des vêtements spécifiques à une époque ! Nos bibliothécaires vous proposeront une série d’énigmes pour vous orienter vers la bonne réponse comme dans une enquête d’investigation. Déchiffrer une date, démêler un mot à partir d’ une association d’idées liées à des peintures… Les oeuvres et les tableaux cités lors de ce jeu quizz, pourront être redécouverts en décodant le titre, l’auteur, l’époque ou le courant artistique. Deux interprètes LSF / Français seront présents à la bibliothèque pour cet événement. Plus d’infos sur le musée et ses expos : museeduluxembourg.fr Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-andre-malraux-1691 +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-andre-malraux-1691

Jeu inclusif

