L'association la Ruche Louinaise organise des animations dans le bar le café de l'Union à Louin. Vendredi 24 février, rendez-vous à 19 h précises, l'Association la Ruche Louinaise propose un QUIZ de 30 questions francais/anglais. Il est ouvert à tout public par équipe de 4 et se déroulera au Café de l'Union. Si vous êtes seul(e), vous trouverez une équipe sur place. La lecture se fera dans les 2 langues. A la table des gagnants, une boisson sera offerte par le Café de l'Union. Renseignements au 06 25 61 48 83.

