Quizz et jeux à créer Atelier numérique L’Escale des Livres Bénesse-Maremne, samedi 9 mars 2024.

Viens créer tes propres quizz et jeux à partir de plusieurs applications dédiées. A refaire à la maison les jours de pluie en famille !

Un atelier numérique à partir de 8 ans pour apprendre à créer des quizz et des jeux de façon autonome. Une façon ludique et proactive d’utiliser des applications.

Gratuit sur inscription à culture@benesse-maremne.fr EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:30:00

fin : 2024-03-09 12:00:00

L’Escale des Livres 203, rue des écoles

Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine Culture@benesse-maremne.fr

