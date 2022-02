Quizz en langue bretonne à Guidel Salle du club de l’Amitié de Guidel Guidel Catégories d’évènement: Guidel

Salle du club de l'Amitié de Guidel, le dimanche 27 mars à 14:30

Le Qwizz en breton est un jeu de questions de culture générale préparé par l’association Deskiñ d’an Oadurien (DAO). Les questions portent en majorité sur la culture bretonne et sont classées en 5 thèmes : histoire & géographie, art, nature & science, sports & loisirs, culture.

Gratuit ; sur inscription avant le 23 mars

Organisé par Emglev Bro an Oriant et l'association Ar-un-dro Gwidel

2022-03-27T14:30:00 2022-03-27T17:00:00

