Quizz en breton salle de Kerprat, Guidel Guidel, dimanche 31 mars 2024.

Quizz en breton Emglev Bro an Oriant s’accossie avec Àr un Dro Gwidel pour vous proposer le Kwiz e brezhoneg Dimanche 31 mars, 14h00 salle de Kerprat, Guidel équipe de 3 à 5 personnes

Pour le dernier week-end du Mois de la Langue Bretonne, Emglev Bro an Oriant s’accossie avec Àr un Dro Gwidel en vous proposant le Kwiz e brezhoneg – Quiz en breton. Inscrivez votre équipe de 3 à 5 personnes avant le 27 mars. Les enfants doivent faire partie d’équipes familiales avec des adultes. 5 thèmes seront proposés : histoire-géographie, culture, sport et loisirs, sciences et nature, et langue bretonne. Dans chaque thème, des questions faciles réservées aux enfants et d’autres plus difficiles ou inattendues, bonne chance !

