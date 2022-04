Quizz du numérique responsable avec Ekolo[Geek] Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Quizz du numérique responsable avec Ekolo[Geek] Maison écocitoyenne, 10 avril 2022, Bordeaux. Quizz du numérique responsable avec Ekolo[Geek]

Maison écocitoyenne, le dimanche 10 avril à 11:00

**Cette part pourrait doubler d’ici 2025 pour atteindre 8% du total soit la part actuelle des émissions des voitures estime le Shift Project.** **Mais son essor constitue aussi une formidable opportunité d’accélérer la transition écologique.** **Une solution : adopter les bons gestes lorsque l’on utilise le numérique. Vous pensez déjà avoir les bonnes pratiques ? Alors testez-vous !** **Public adulte, sur inscription**

Gratuit sur inscription

Le numérique émet aujourd’hui 4% des gaz à effet de serre du monde, soit davantage que le transport aérien civil Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T11:00:00 2022-04-10T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux Departement Gironde

Maison écocitoyenne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Quizz du numérique responsable avec Ekolo[Geek] Maison écocitoyenne 2022-04-10 was last modified: by Quizz du numérique responsable avec Ekolo[Geek] Maison écocitoyenne Maison écocitoyenne 10 avril 2022 bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux

Bordeaux Gironde