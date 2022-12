Quizz de Noël sur le thème des années 70 Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Quizz de Noël sur le thème des années 70 Eymet, 20 décembre 2022, Eymet . Quizz de Noël sur le thème des années 70 3 avenue Sainte-Foy Café Le Tortoni Eymet Dordogne

Pour les fêtes de fin d'année le café Le Tortoni vous propose un quiz de noël sur le thème des années 70. N'hésitez pas à venir déguiser pour gagner des points bonus pour votre équipe.

