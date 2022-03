Quizz de la Francophonie Institut français de Jordanie Amman Catégorie d’évènement: Amman

Institut français de Jordanie, le samedi 19 mars à 18:00

Ce samedi 19 mars de 18h00 à 20h00, l’Institut Français vous ouvre ses portes pour vous proposer un quizz géant sur la francophonie. Vous y trouverez de nombreuses questions portant sur la culture générale du Canada, de la Belgique, Chypre, le Liban, la Roumanie, la Suisse, la Tunisie et la France. Ouvert à tous, venez testez vos connaissances le temps d’une soirée.

Entrée libre

Participez à notre grand quizz de la francophonie. Vous y trouverez des questions de culture générale sur le Canada, la Belgique, Chypre, le Liban, la Roumanie, la Suisse, la Tunisie et la France ! Institut français de Jordanie Jabal Webdeh 4 Sharia College Street, Amman 11191 Amman

