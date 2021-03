Amman Institut français de Jordanie Amman Quizz de la Francophonie Institut français de Jordanie Amman Catégorie d’évènement: Amman

Quizz de la Francophonie Institut français de Jordanie, 20 mars 2021-20 mars 2021, Amman. Quizz de la Francophonie

Institut français de Jordanie, le samedi 20 mars à 15:00

Dans le cadre du Mois de la Francophonie, l’Institut français de Jordanie vous invite à participer au quizz de la Francophonie pour tester vos connaissances sur le monde Francophone. De nombreux lots sont à gagner offerts par les ambassades participantes : Canada, France, Suisse, Tunisie. Cette année le quizz se fera à l’Institut Français de Jordanie en présentiel avec un nombre de place limité à 20 personnes

Stricte application des mesures sanitaires avec port du masque obligatoire et respect de la distanciation sociale.

Quizz de la Francophonie Institut français de Jordanie Jabal Webdeh 4 Sharia College Street, Amman 11191 Amman

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T15:00:00 2021-03-20T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Amman Autres Lieu Institut français de Jordanie Adresse Jabal Webdeh 4 Sharia College Street, Amman 11191 Ville Amman