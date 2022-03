Quizz « Curieux français » : la langue française dans le monde Sambuc éditeur Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Les éditions Sambuc mettent l’étonnement à l’honneur à l’occasion de la Semaine de la francophonie 2022. Dès le 12 mars 2022, le programme Curieux français vous proposera un quizz littéraire en ligne sur le site des éditions !** Le jeu littéraire en ligne **Curieux français** est lancé par les éditions Sambuc, lors de l’événement national de la Semaine de la langue française et de la francophonie. Cet événement débutera le 12 mars 2022, et sera disponible au lien ci-dessous. Avec la série d’événements Curieux français, les éditions Sambuc organisent un jeu littéraire consacré aux grandes œuvres de la francophonie. L’occasion pour tous les lecteurs de découvrir ou redécouvrir le patrimoine littéraire à travers le thème de l’étonnement choisi pour la Semaine de la francophonie 2022 : « Ça (d)étonne ! » Au « menu » : culture générale et lecture en aveugle. Le quizz Curieux français vise tous les lecteurs, quel que soit leur âge ; n’hésitez pas à tenter votre chance ! La série de devinettes **Curieux français** débutera 12 mars 2022 à 14h. Découvrez le jeu, dès cette date, à l’URL suivante : [[https://www.sambuc-editeur.fr/quizz/](https://www.sambuc-editeur.fr/quizz/)](https://www.sambuc-editeur.fr/quizz/) Participez aussi au sondage sur la lecture, prévu dans le cadre de l’opération du CNL **#10marsjelis** : [[https://www.sambuc-editeur.fr/quod/](https://www.sambuc-editeur.fr/quod/)](https://www.sambuc-editeur.fr/quod/)

