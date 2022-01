Quizz Curieux classiques 2022 Sambuc éditeur – site internet Paris Catégorie d’évènement: Paris

Quizz Curieux classiques 2022 Sambuc éditeur – site internet, 22 janvier 2022, Paris. Quizz Curieux classiques 2022

du samedi 22 janvier au dimanche 23 janvier à Sambuc éditeur – site internet

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2022, les éditions Sambuc proposent l’événement numérique « Curieux classiques ». Le samedi 22 janvier 2022, un quizz littéraire en ligne sera proposé aux lecteurs, sur la thématique de l’amour. Retrouvez ici tous les liens pour participer. Les éditions Sambuc organisent un quizz littéraire consacré aux grandes œuvres de la littérature, à l’occasion de l’événement « Curieux classiques 2022 ». Découvrez ou redécouvrez la littérature, à travers ce quizz sur le thème de l’amour… Au programme : lecture en aveugle et culture générale. L’événement s’adresse à tous et à tous les niveaux ; n’hésitez pas à participer ! Le quizz Curieux classiques débutera ce samedi 22 janvier à 14h. Rendez-vous au lien ci-dessous : [https://www.sambuc-editeur.fr/quizz2022/](https://www.sambuc-editeur.fr/quizz2022/) Dans le cadre des Nuits de la lecture 2022 et du programme numérique « Curieux classiques », les éditions Sambuc proposent samedi 22 janvier 2022 un quizz littéraire en ligne sur le thème de l’amour. Sambuc éditeur – site internet Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T23:59:00;2022-01-23T00:00:00 2022-01-23T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Sambuc éditeur - site internet Adresse Paris Ville Paris lieuville Sambuc éditeur - site internet Paris Departement Paris

Sambuc éditeur - site internet Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/