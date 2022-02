Quizz/Blind test et réouverture du bar Aquae Maltae Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Quizz/Blind test et réouverture du bar Aquae Maltae Aix-en-Provence, 3 février 2022, Aix-en-Provence. Quizz/Blind test et réouverture du bar Aquae Maltae Rue De l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae – Brasserie de Provence Aix-en-Provence

2022-02-03 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-03 22:00:00 22:00:00 Rue De l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae – Brasserie de Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Commençons en beauté avec une soirée quizz/blind test. Accrochez-vous parce que ce sera en anglais et en français ! Alors soit vous ramenez un de vos copains british/ bilingue, soit révisez vos cours de B1.



