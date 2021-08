QUIZAS – Acte poétique radical par la Cie AMARE NIL OBSTRAT, 4 septembre 2021, Saint-Ouen-l'Aumône.

QUIZAS – Acte poétique radical par la Cie AMARE

NIL OBSTRAT, le samedi 4 septembre à 16:30

QUIZAS —— ### Acte poétique radical de la Cie AMARE où les deux danseuses-comédiennes explosives, Maeva LAMBERT et Amandine VANDROTH, réusissent l’exploit de soulever le thème éculé du sentiment amoureux dans une ambiance très poignante d’un spectacle drôle et profond. Cri, hymne à l’amour, partage de doutes, de solitudes et de rire. Quizàs navigue entre performance et conférence parlée dansée à propos de la relation de couple, du fantasme, de la notion d’idéal amoureux. Dans le cadre de l’ETE CULTUREL en Ile de France

Gratuit – Tout public – Jauge Limitée – Réservation – Passe Sanitaire

L’amour, ses histoires qui finissent mal, ou peut-être bien … Le jeu de la séduction, avec un regard bienveillant et une pointe d’autodérision, dansé et écrit par Maeva LAMBERT et Amandine VANDROTH

NIL OBSTRAT 53 rue d’Epluches – ST OUEN L’AUMONE Saint-Ouen-l’Aumône Val-d’Oise



