Digne-les-Bains Tribunal judiciaire Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains Quiz sur le racisme et l'antisémitisme

du lundi 22 mars au vendredi 26 mars

L’action du Conseil Départemental de l’Accés au Droit des Alpes-de-Haute-Provence (04) proposée à la DILCRAH est un quiz dématérialisé créé via le site quizizz.com. Cette action est créée par une juriste référente des actions jeunes. Cette action sera aussi alimentée par des publications sur les réseaux sociaux du CDAD la semaine du 21 au 28 mars et le quiz sera diffusé sur le site internet du CDAD. L’action est donc entièrement dématérialisée dans le département du 04. Le CDAD partagera le hastag convenu et les outils de communciation que la DILCRAH a mis à notre disposition. Le quiz porte sur les deux thèmes que sont le racisme et l’antisémitisme. Il sera à la portée de collégiens et lycéens. L’apport de ce quiz est de connaître les fondamentaux sur le racisme et sur l’antisémitisme. Le quiz est composé de 12 questions, 6 par thème. C’est un QCM avec quatre propositions de réponses et une seule réponse possible. Le CDAD a contacté la DSDEN afin que le quiz puisse être diffusé (via un lien internet) dans de nombreux collèges et lycées du département. Nous attendront bien sur un retour de leur part. Si pour quelconque raison la diffusion du quizz n’est pas possible via internet, il sera transmis également par format PDF avec une correction. Le bilan attendu de la part des structures sera aussi sous format PDF afin de les guider. Le mail du CDAD sera à leur disposition afin qu’elles puissent nous faire ce retour. En espérant que notre action vous plaira,

