2023-03-26 13:00:00 – 2023-03-26 Schweighouse-sur-Moder

Bas-Rhin Schweighouse-sur-Moder EUR Dans une ambiance plateau télé, affrontez-vous dans un combat 100% Harry Potter. Derrière votre borne équipée d’un écran tactile et de buzzer, vous devrez répondre correctement aux différentes questions (vrai/ faux, choix multiples, blind test, …) sur le thème Harry Potter ! Tous les coups seront parmi avec les différents Joker, vol des points de l’adversaire, doublement des points grâce à la réponse de votre adversaire, ou alors bloquez votre adversaire pour qu’il ne gagne pas de point. Le premier quiz avec une vraie ambiance de plateau télé se trouve en Alsace du Nord ! +33 6 65 33 03 05 Schweighouse-sur-Moder

